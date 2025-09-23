T.C. İNEGÖL SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 463 ada, 108 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 463 ada, 108 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 180 m2

İmar Durumu : Taşınmaz "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 5.780.000,00-TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22.01.2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29.01.2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.02.2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24.02.2026 - 10:15



2 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 844 ada, 593 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 844 ada, 593 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 195 m2

İmar Durumu : Taşınmaz "Hmax: 9.50, Küçük Sanayi Sitesi" planlıdır.

Kıymeti : 6.340.000,00-TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22.01.2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 29.01.2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.02.2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24.02.2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

