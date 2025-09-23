T.C

ELAZIĞ

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/1336

KARAR NO : 2025/294

KARAR TARİHİ : 03/03/2025

SANIK İYMAN ANFOS Ali ve Vadha oğlu 24/10/2023 Deyrizor Suriye doğumlu

Basit Yaralama suçundan sanık İYMAN ANFOS hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; özet olarak Basit Yaralamasuçundan5237 sayılı TCK.nun 86/2 62 CMK 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir.

Kararın sanık İyman Anfos'un yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın sanığın dosyasına bildirmiş olduğu beyan adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresi olmadığından, tebligata yarar açık adres araştırmasının yapıldığı , tüm aramalara rağmen tespit edilememiş. kendisine ulaşılamamıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hazırlanan bu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde mahkememize ve ya aynı derecedeki başka yer mahkemesine dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya ceza infaz kurumu yetkilisine beyanda bulunmak veya ceza infaz kurumuna vereceği dilekçeyle itiraz yolu açık olmak üzere, bu sürede yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşip infaza verileceği, İLANEN tebliği olunur.

Basın No: ILN02299016 #ilan.gov.tr