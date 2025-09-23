İLAN

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/19 Esas

DAVACILAR : 1-EFE ONUR GÜNDOĞDU

2-FEVZİYE GÜNDOĞDU

3-METİN GÜNDOĞDU

4-SUDE FATMA GÜNDOĞDU

DAVALILAR :

1- NEBAHAT ERDİL

2- NEZAHAT YORULMAZ

3- SAİM MUVATALLI

4- SALİM MUVATALLI

5- ŞÜKRİYE ÜRESİN

Davacılar; Efe Onur Gündoğdu, Fevziye Gündoğdu, Metin Gündoğdu, Sude Fatma Gündoğdu tarafından davalılar; Nebahat Erdil, Nezahat Yorulmaz, Saim Muvatallı, Salim Muvatallı, Şükriye Üresin aleyhine dava konusu taşınmaz olan Tekirdağ ili Ergene ilçesi Ahimehmet mah. 145 ada 272 parsel (eskisi:2115 parsel olan taşınmaz) sayılı taşınmazı davacılar murisi Hamit Gündoğdu'nun 20 yıldan fazla süre ile zilyet olduğu iddiası ile tapu iptal ve tescil davası açtıkları, TMK 713/4 maddesi gereğince bu davanın konusunun 1 ay ara ile 3 defa ilan edilmesine karar verilmiş olup son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde davacılar murisi Hamit Gündoğdu'nun dava konusu taşınmaz hakkında 20 yıl süre ile kesintisiz zilyet olduğuna ilişkin zilyet koşullarının gerçekleşmediğine yönelik olarak ve hak sahibi olduğu yönünde iddiası ve itirazı olanların 3. ilandan itibaren mahkememizin yukarıdaki esas sayılı dosyasına itirazlarının yapmaları, aksi takdirde şartların oluşması halinde taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 17/07/2025

Basın No: ILN02265540 #ilan.gov.tr