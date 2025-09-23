T.C. ALANYA 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 153 Ada, 51 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Akçatı Mah Çıbıklık Mevkii 153 Ada 51 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 13.671,49 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ---

Kıymeti : 39.962.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 S.K.nun 22.mad.2 fıkrası a bendi uyg.tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:01



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 155 Ada, 2 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Akçatı Mahallesi Çıbıklık Mevkii155 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.930,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.027.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 s.k.22 mad 2 fıkra a bendi uyg.tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:02



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 153 Ada, 54 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Akçatı Mahallesi Çıbıklık Mevkii 153 Ada 54 Parsel. Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 6.541,56 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 13.085.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 s.k.22.mad 2 fık a bendine tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:03



4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, Yellice Mevkii, 143 Ada, 64 Parsel,

tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Üzümlü Mahallesi 143 Ada 64 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.541,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:31

18/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02297481 #ilan.gov.tr