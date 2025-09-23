T.C. ALANYA 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 153 Ada, 51 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Akçatı Mah Çıbıklık Mevkii 153 Ada 51 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 13.671,49 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ---
Kıymeti : 39.962.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 S.K.nun 22.mad.2 fıkrası a bendi uyg.tabidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 155 Ada, 2 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Akçatı Mahallesi Çıbıklık Mevkii155 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.930,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.027.050,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 s.k.22 mad 2 fıkra a bendi uyg.tabidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKÇATI Mahalle/Köy, Çıbıklık Mevkii, 153 Ada, 54 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Akçatı Mahallesi Çıbıklık Mevkii 153 Ada 54 Parsel. Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 6.541,56 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 13.085.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 s.k.22.mad 2 fık a bendine tabidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:03
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÜZÜMLÜ Mahalle/Köy, Yellice Mevkii, 143 Ada, 64 Parsel,
tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Üzümlü Mahallesi 143 Ada 64 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.541,87 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:31
18/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02297481 #ilan.gov.tr