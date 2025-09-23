İLAN

T.C.

ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/38 Esas

Mahkememizde yargılaması devam eden, tarafları davacı Yusuf ÇİFÇİ ile davalıları Adıyaman Kayaönü Köyü Muhtarlığı, Hazine Ve Maliye Bakanlığı olan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı olarak tapulama/ tescil harici bırakılan tapusuz yerin davacı adına tapuya tescili davasında, davanın konusu Adıyaman ili, Merkez İlçesi, Kayaönü Köyü, 332, 874 ve 329 Parsel sayılı taşınmazlara komşu olan tapulama harici/ tescil harici bırakılan yer olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Yukarıda köyü ve mevkii belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02298860 #ilan.gov.tr