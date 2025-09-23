KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2025/1019 ESAS

Mahkememizin 2025/1019 Esas sayılı dosyasında Kırıkkale ili,Merkez ilçesi, Çullu mah/köyü,67 hanede nüfusu kayıtlı, Yegan ve Kadire'den olma, 20/06/1936 doğumlu, 14891270596 T.C Kimlik numaralı, Nadiye YÜKSEL'in 16/06/1988 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçısının tespit edilemediği anlaşıldığından mirasçısı varsa işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 501. maddesi uyarınca murisin mirasının Devlet Hazinesine bırakılacağı ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02281939 #ilan.gov.tr