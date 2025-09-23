KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ

İHALE İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan toplam 2 (İki) adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü satış ihaleleri neticesinde satılacaktır.

2 - Bahse konu 2 (İki) adet taşınmazın bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Toplam Alan ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı (m²) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel TL. Geçici Teminatı TL. 1 Güçlükaya 91937/9 9.323,00 Tam Özel Proje Alanı 07.10.2025 14:00 372.920.000,00 TL. 11.187.600,00 TL. 2 K. Subayevleri 92032/1 11.900,00 2.165,00 Kafe (B Blok Zemin Kat) 07.10.2025 14:10 55.000.000,00 TL. 1.650.000,00 TL.

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 40. Maddesine, 5577 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan arttırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 36. Maddesi için geçerlidir.)

5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

Dış Zarf

5.a-1. İhaleye iştirak dilekçesi.

5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5.a-3. İkametgâh Belgesi.

5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

5.a-7. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküsü.

5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

5.a-14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.

b) İç Zarf

5.b-1. Teklif Mektubu(2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 37. maddesine uygun olacak.)

Not: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)' de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

6 - İhaleye Katılamayacak Olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. Maddesi gereği). Belediye Encümeni' nce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin Onay' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00' ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnameleri, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 3.000,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

