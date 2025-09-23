İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/372 Esas

Davacı, İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalı, AHMET ÖNDER FIRAT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul İli,Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 85 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2025/372 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih ve E-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 18/11/2025 günü saat 14.58'e bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

