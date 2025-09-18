T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1032 Esas

İLAN

Davacı Adem Dinek Vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz; Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, M43-d-12-c pafta numaralı, Uzunziyaret Küme Evleri, taşınmazın köyiçi yerleşim yerinde bulunup sınır itibariyle kuzeyinin, doğusunun, güneyinin ve batısının Tapulama Harici (Taşlık) alanlar ile çevrili olduğu, dava konusu taşınmazın Zemin ölçümü neticesinde Krokide B harfi ile gösterilen 2696.73m2 lik yer olup bu alan içerisinde Krokide EV olarak gösterilen 125.32m2 lik yerin evin bulunduğu, dava konusu taşınmazın Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Uzunziyaret Mahallesi Küme Evleri sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilan olunur.19/08/2025

Basın No: ILN02296541 #ilan.gov.tr