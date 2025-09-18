T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-209-210 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli Erdemli ilçesi

MAHALLE :TÖMÜK

ADA/PARSEL NO : (42 ada 172,182,220 parsel) (121 ada 19,21,33 parsel) (46 ada 18,24 parsel) (136 ada 1 parsel) (86 ada 6 parsel) (122 ada 9 parsel) (47 ada 11 parsel)

CİNSİ/NİTELİĞİ :Tarla/Limon Bahçesi

MALİKİN ADI VE SOYADI : Esin Azize Sor, Davut Kaya, Duran Yaşar, Dürdane Çok, Elif Şen, Emine Çadır, Fatma Kaya, Fatma Kaya, Fatma Öz, Halis Yılık, Mehmet Yılık, Mehmet Ali Yılık, Mehtap Ceryan, Musa Kaya, Mustafa Yılık, Nejat Kaya, Osman Yılık, Ömer Kaya, Şerife Sancılı, Abdullah Güneş, Adem Güneş, Ali Güneş, Erdoğan Güneş, Hasan Güneş, Hüseyin Güneş, Yüksel Güneş, Selman Tekin, Hasan Coşğun, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, Davut Kaya, Elif Kaya, Musa Kaya, Nejat Kaya, Ertuğrul Yılmaz, Fatma Döner, Hasan Yılmaz, Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Yakup Yılmaz, Davut Kaya, Duran Yaşar, Dürdane Çok, Elif Kaya, Elif Şen, Emine Çadır, Fatma Kaya, Fatma Kaya, Fatma Öz, Halis Yılık, Mehmet Yılık, Mehmet Ali Yılık, Mehtap Ceryan, Musa Kaya, Mustafa Yılık, Nejat Kaya, Osman Yılık, Ömer Kaya, Ramazan Kaya, Şerife Sancılı, Ahsen Yıldırım, Ali Yıldırım, Ali Yıldırım, Ayşe Baldan, Ayşe Doğru, Azize Yörük, Derviş Yıldırım, Derviş Ahmet Yıldırım, Durmuşali Can Çelik, Emine Sinem Tuchscherer, Emre Yıldırım, Esra Yaşar, Fatma Yıldırım, Fatma Gül Doydu, Güzide Gübür, Halime Çelik, Halit Çelik, Harika Dinç, Hatice Toylu, Hatice Yıldırım, Hatice Yıldırım, Havana Aslan, Havana Karaoğlu, Havana Yıldırım, İbrahim Akırdağ, İbrahim Çelik, İbrahim Yıldırım, İrem Topçu, İsmail Yıldırım, Kefser Çelik, Leyla Selvi, Mehmet Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Mustafa Doydu, Münire Gizem Özderya, Raziye Türközü, Seda Koç, Seher Baldan, Selfinaz Hatipoğlu, Selvinaz Yıldırım, Ünal Akırdağ, Veli Kavzak, Yasemin Doydu, Yusuf Yıldırım

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-209-210 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.09.2025

Basın No: ILN02295891 #ilan.gov.tr