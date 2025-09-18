T.C. DENİZLİ 5. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SARAYLAR Mahalle/Köy, 42 Ada, 37 Parsel, Tapu kaydında özelliği müfrez dükkan ve avludur.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi 464 sk. No. 6/A

Yüzölçümü : 273,25 m2

İmar Durumu : Ticaret alanı,kat adedi:2

Kıymeti : 19.448.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Yoldaki sudan iska hakkı olunur,

2-H:6 nolu parsel lehine damlalık hakkı,

3- Güngör Aslan ve Sadık Aslan'ın80/273'er hisseleri Halk Bankası Denizli şubesi lehine17/01/1989 tarihli10 yıl müddetle kira şerhi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:44

15/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02295557 #ilan.gov.tr