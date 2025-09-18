MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Meysam BIGDELI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No:2020/7662-Karar No:2022/37481 sayılı KYOK kararı verildiği bildirilmiştir. bahsi geçen eşyanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim almanız aksi takdirde; Tasfiye Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca tasfiyesinin yapılması için işletme müdürlüğüne (Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü) bilgi verilir.) hükmü gereğince işlem yapılacağının bilinmesini tebliğen rica ederim.

Basın No: ILN02295803 #ilan.gov.tr