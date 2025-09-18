ÇORLU İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/200

KARAR NO : 2025/163

Tüzel Kişi Sorumlusunun Karşılıksız Çek Düzenlemesi suçundan Sanık Hikmet Gürcü(T.C. 56149470174)hakkında mahkememizin 08/07/2025 Tarih2025/200 Esas 2025/163 Karar sayılı ilamı ile " 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesi gereğince suçun işleniş şekline göre takdiren 5 gün adli para cezasıyla CEZALANDIRILMASINA,TCK 52/2 maddesi gereğince gün adli para cezasının takdiren günlüğü 500 TL'den paraya çevrilerek 2.500,00 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,Sanık hakkında belirlenecek olan adli para cezasının miktarı çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından çek bedeli olan 400.000,00 TL'den, muhatap bankanın sorumluluk kapsamında ödemekle sorumlu olduğu 9.270,00 TL'nin mahsubu ile sanığın 5941 sayılı Kanunun 5/2 maddesi uyarınca neticeten 390.730,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen cezadan başkaca artırım veya indirim yapılmamasına, Sanığa verilen 390.730,00 TL adli para cezasının birer ay ara ile 24 eşit taksit halinde tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve 5941 Sayılı Yasanın 5/11 maddesi gereğince verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesinde gösterilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrileceğinin İHTARINA (ihtar edilemedi)," kararı verilmiş olmakla sanığın adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğinceilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11.09.2025

Basın No: ILN02296108 #ilan.gov.tr