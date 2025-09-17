T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

Esas No: 2024/303 Davacı Mustafa Yılmaz tarafından davalılar Aydan İzgi, Ayşe Yılmaz, Hasan Yılmaz, Nefise Ülker ve Güneyköy Muhtarlığı aleyhlerine mahkememizde açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasında; Davalı Nefise Ülker'in yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, kolluk araştırmasında da adresinin tespiti mümkün olmadığından, davalı Nefise Ülker'e dava dilekçesi, tevzi formu, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine, ön inceleme duruşmasının 07/10/2025 günü,saat 10:10'a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan,"Tayin edilen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya vekile temsil ettirmediğiniz takdirde, davaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda karar verileceği hususları" davalı NEFİSE ÜLKER'e DAVA DİLEKÇESİ, TENSİP ZAPTI, TEVZİ FORMU ve ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

