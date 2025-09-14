ÇERKEŞ KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

S.

NO İLÇESİ KÖYÜ/

MAHALLESİ ADA

NO PARSEL

NO Hazine Hissesi YÜZÖLÇÜMÜ

m² HAZİNE

HİSSESİ m² CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

1 Çerkeş Saraycık Köyü 168 5 Tam 763,65 763,65 Ham Toprak İmarsız 496.500,00 148.950,00 13.10.2025 09:00

2 Çerkeş Saraycık Köyü 191 32 Tam 8.967,07 8.967,07 Ham Toprak imarsız 1.346.000,00 403.800,00 13.10.2025 09:30

3 Çerkeş Türbaşı Köyü 135 132 Tam 56.700,00 56.700,00 Ham Toprak İmarsız 8.505.000,00 2.551.500,00 13.10.2025 10:00

4 Çerkeş Yeniköy Köyü 162 11 Tam 3.256,59 3.256,59 Arsa İmarsız 2.606.000,00 781.800,00 13.10.2025 10:30

5 Çerkeş Yoncalı Köyü 129 8 Tam 121,87 121,87 Tarla İmarsız 80.000,00 24.000,00 13.10.2025 11:00

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

S.

NO İLÇESİ KÖYÜ/

MAHALLESİ ADA

NO PARSEL

NO Hazine Hissesi YÜZÖLÇÜMÜ

M² KİRALAMA AMACI CİNSİ KİRA SÜRESİ-İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN

BEDEL (YILLIK BEDEL) (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

1 Çerkeş Beymelik Köyü 101 339 Tam 4.907,86 (443.60 m² lik kısmı kiralanacaktır) Tarımsal Ham Toprak 5 yıl -imarsız 4.000,00 1.200,00 13.10.2025 13:00

2 Çerkeş Ahırköy(Yeşilöz) Köyü 101 23 Tam 2.194,66 m² Tarımsal Tarla 5 yıl -imarsız 6.600,00 1.980,00 13.10.2025 13:30

3 Çerkeş Ahırköy(Yeşilöz) Köyü 101 27 Tam 4.229,64 m² Tarımsal Tarla 5 yıl -imarsız 12.700,00 3.810,00 13.10.2025 14:00

4 Çerkeş Ahırköy(Yeşilöz) Köyü 123 123 Tam 20.865,90 Tarımsal Ham Toprak 5 yıl -imarsız 15.700,00 4.710,00 13.10.2025 14:30

5 Çerkeş Ahırköy(Yeşilöz) Köyü 123 124 Tam 23.211,07 Tarımsal Ham Toprak 5 yıl -imarsız 17.500,00 5.250,00 13.10.2025 15:00

6 Çerkeş Ahırköy(Yeşilöz) Köyü 123 125 Tam 49.173,06 Tarımsal Ham Toprak 5 yıl -imarsız 30.000,00 9.000,00 13.10.2025 15:30

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,

Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İstasyon Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı No:53 18600 Çerkeş / ÇANKIRI -Çerkeş Kaymakamlığı

2-İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihalede önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları Ziraat Bankası Çerkeş Şubesi Hazine Hesabı TR 34 0001 0000 7000 0010 0052 99 nolu hesaba yatırılabilir.

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

6-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8- Satış Bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.

9- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Çerkeş Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

10-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.