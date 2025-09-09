T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/75 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2180 Ada, 228 Parsel, Bahçe Vasıflı

Yüzölçümü : 1.224,17 m2 İmar Durumu :Bilirkişi Raporunda Mevcut

Kıymeti : 5.034.082,63 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2180 Ada 156 Parselde Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 1.506,99 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 2.712.582,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2187 Ada 18 Parsel Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 1.383,08 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut.

Kıymeti : 3.325.265,88 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:04

05/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02290544 #ilan.gov.tr