T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/75 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2180 Ada, 228 Parsel, Bahçe Vasıflı
Yüzölçümü : 1.224,17 m2 İmar Durumu :Bilirkişi Raporunda Mevcut
Kıymeti : 5.034.082,63 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2180 Ada 156 Parselde Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 1.506,99 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.712.582,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:04
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2187 Ada 18 Parsel Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 1.383,08 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut.
Kıymeti : 3.325.265,88 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 12:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:04
05/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
