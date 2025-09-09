T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/318 Esas

Davacı Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından aşağıda açık kimliği yazılı davalı aleyhinemahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI

2025/318 Kırşehir Merkez Gölhisar 733 3 Tuba GÜLER

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Kırşehir İl Özel İdaresi

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Kırşehir İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Kırşehir İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

