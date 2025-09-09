T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.26027622-2023/512-Ceza Dava Dosyası

Konu:

SANIK: CİHAN TEMELLİ: Tacettin ve Nermin oğlu, 24/10/1985 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Karagümrük mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kumburgaz Mahallesi Site 1 Sitesi A Blok Kat:3 D:10 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No: 16835324440

Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık CİHAN TEMELLİ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 27/06/2024 tarih ve 2023/512 Esas, 2024/419 Karar sayılı kararı ile sanık CİHAN TEMELLİ hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan TCK. 155/1 maddesi gereğince 10 Ay Hapis ve 2.050 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51 maddesi gereğince hapis cezasının Ertelenmesine ve TCK. 51/3 maddesi gereğince 1 Yıl Denetim Altında bulundurulması cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında sanık CİHAN TEMELLİ'ye tüm aştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08.09.2025

