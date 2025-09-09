T.C. GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/499 Esas

Karar No : 2025/175

İLAN

KARAR ÖZETİ

Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/499 Esas, 2025/175 Karar sayılı ilamı ilesanık Pelin KAN hakkında "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan "4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS ve 41660,00 TL ADLİ PARA CEZASI" verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10/07/2025

