T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2025/7461 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7461 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ORTAK KDV ORANI : %10

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Çilimli İlçesi Şerefiye Mahallesi Avşar Mevkii 695 Ada 210 Parsel sayılı 3.957,15 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi

İmar Durumu: İmar planı ve köy yerleşik alanı dışındadır.

Kıymeti : 1.978.575,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Çilimli İlçesi Mahirağa Mahallesi Türbe Mevkii 692 Ada 79 Parsel sayılı 2.791,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi

İmar Durumu: Parselin doğusunda 20 m lik ana yol cephesindeki bölümü ayrık nizam 3 kat ticaret*konut alanı, batısındaki 10 m lik yol cephesindeki bölümü ayrık nizam 2 kat konut alanı imarlıdır.

Kıymeti : 11.166.360,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:47

02/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

