T.C. BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.20133065-2025/43-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlanen tebliğ

Nitelikli Dolandırıcılık (158/1-f-son) suçundan sanık Bahtiyar ve Letafet oğlu, 08/04/1982 Tashkent doğumlu, Özbekistan vatandaşı, (Yabancı Kimlik No:99082275260) RUSTAM KARSHIEV hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizin 13.05.2025 tarih, 2025/43 esas, 2025/239 karar sayılı kararıyla sanığın 3 YIL 4 AY HAPİS ve 26.800,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup gıyabında verilen karar, sanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve internet haber sitelerinin birinde sanık RUSTAM KARSHIEV için İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 08.09.2025

Basın No: ILN02290903 #ilan.gov.tr