T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/448 Esas

Antalya ili, Alanya ilçesi, İsbat Deresi Mevkiinde bulunan 148 ada 6 parselin tamamı ile148 ada 5 parselin A ile gösterilen 514,974 m2 kain (A) hartli taşınmaza komşu148 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kuzeyi yol , doğusu yol, batısı kısmen yol kısmen 148 ada 3 parsel güneyi 148 ada 3 ve 4 parsel ile ; 148 ada 5 parsel kuzeyi 148 ada 1 parsel , doğusu 148 ada 3 parsel, güneyi 181 ada 1 parsel ve orman niteliğinde, batısı 148 ada 5 parselin devamı ile çevrili olduğu, taşınmazların 514,974 m2 kain (A) tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/448 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Yaşar Kaya adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur. 04.09.2025

