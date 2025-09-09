ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/328

KARAR NO : 2025/166

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 82 ada 110 ve 111 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mehmet kızı SIDDIKA"nın GAİPLİĞİNE,

2- Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 82 ada 110 ve 111 parsel sayılı sayılı taşınmazlarda hissedar "Mehmet kızı SIDDIKA"nın 82/110 parsel sayılı taşınmazdaki TAM hissesinin (1.070,88 m2) ve 82/111 parsel sayılı taşınmazdaki TAM hissesinin (51,12 m2) hazineye intikaline, (gaip adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),

3-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,

4-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

7-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,

8-Kararın kesinleşmesi halinde dosya arası edilen Isparta 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/205 Esas- 2014/694 karar sayılı dosyasının mahkemesine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/09/2025

Basın No: ILN02290694 #ilan.gov.tr