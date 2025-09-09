DÜZELTME İLANI
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet Yük Asansörünün Yenilenmesi İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
:2025/1424658
1-İdarenin
a) Adresi
: Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 02126905171
c) Elektronik posta adresi
:gokce.yilmaz@esk.gov.tr
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
: ŞOK – 07.09.2025
3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
: 2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati : 25.09.2025 - 10:00
