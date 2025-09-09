DÜZELTME İLANI

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet Yük Asansörünün Yenilenmesi İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2025/1424658 1-İdarenin a) Adresi : Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 02126905171 c) Elektronik posta adresi :gokce.yilmaz@esk.gov.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : ŞOK – 07.09.2025

www.takvim.com.tr – 07.09.2025 3-Düzeltilen [madde/maddeler ] : 2- İhalenin 2.1. Tarih ve Saati : 25.09.2025 - 10:00

