PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :10 Eylül 2025 , 00:08
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Eylül 2025, 00:08

DÜZELTME İLANI

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet Yük Asansörünün Yenilenmesi İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

:2025/1424658

1-İdarenin

a) Adresi

: Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 02126905171

c) Elektronik posta adresi

:gokce.yilmaz@esk.gov.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

: ŞOK – 07.09.2025
www.takvim.com.tr – 07.09.2025

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]

: 2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.09.2025 - 10:00

Basın No: ILN02290752 #ilan.gov.tr