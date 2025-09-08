SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Samsun İlçesi İlkadım Mahallesi Kıran Cadde-Sk.-Mevkii - Ada 6457 Parsel 6 Yüzölçümü 12.791,61 m² yüzölçümlü parselin 7.791,61 m²'lik kısmı Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Hazinedarzade Abdullah Paşa Bin Süleyman Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kıran mahallesinde bulunan tapunun 6457 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Ticaret Alanında kalan 7.791,61 m² alana sahip kısmının "Özel Eğitim Tesisi" fonksiyonunda kullanılmak üzere 30 (otuz) yıl süre ile Yapım Karşılığı Kiralama Modeli ile kiralanması ihalesi, Mevcut İmar Durumu Ticaret Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 30 Yıl (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 27 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 100.000,00 TL. olması, - 2. ve 3. yıl aylık kira bedellerinin, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 4. yıl aylık kira bedelinin; 1.000.000,00 TL.'ye önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 5. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 16. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 17. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 287.974.581,00TL (İkiyüzseksenyedimilyonDokuzyüzyetmişdörtbinBeşyüzseksenbir lira) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 8.639.237,43TL (SekizmilyonAltıyüzotuzdokuzbinİkiyüzotuzyedi lira Kırküç kuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hançerli Mahallesi Çiftehamam CaddesiNo14/4 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Hizmet Binasının-1. Katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Tlf. 0362 431 21 48 Dahili:7300-7301 e-mail : samsun@vgm.gov.tr – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 5.000,00-TL (BeşbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hançerli Mahallesi Çiftehamam CaddesiNo14/4 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Hizmet Binasının-5. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 22/09/2025, 16:00. İhale Tarih ve Saati 23/09/2025, 11:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir.

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) FaaliyetBelgesi:Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Samsun Şubesinde bulunan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına (TR52 0021 0000 0001 5509 2000 01 IBAN) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin şartnamelerinde belirtilen oran kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda "İş Deneyim Belgesi" veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun "Alt Yüklenici Taahhütnamesi" (Ek:5).

ı)Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhaledokümanınınsatınalındığınadair

l) YerGörmeBelgesi;İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

