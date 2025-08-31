T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 28/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/172
|Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda Çonkur Günesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur
|Epçilerkadı
|104 ada 116 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|581,29 m² mülkiyet hakkı
|2
|2025/173
|Osman Yoğurtçu
|Epçilerkadı
|104 ada 78 parsel
|Tarla
|34,4 m² mülkiyet
34,85 m² daimi irtifak
1,77 m² geçici irtifak
|3
|2025/174
|Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Pamir Topuz, Murat Çapa , Hasan Uçar, Rafet Toprakkıran, Fatma Toprakkıran, Radife Kazlı, Tuncay Toprakkıran, Recai Toprakkıran, Nursel Yenice, Kezban Dursun, Bahriye Toprakkıran, Nurgül Tosyalı, Hüsnü Toprakkıran, Şerife Öztamur, Emine Aydın, Gülay Özçetin, Hatice Bakırtaş, Nevin Aktaş, Birol Uçar, Nermin Gülbahar, Gülfer Tınka, Ayfer Bacaksız, Firdevs Arabacı, Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı
|Epçilerkadı
|104 ada 70 parsel
|Tarla
|10,23 m² mülkiyet hakkı
|4
|2025/176
|Zeki Yurtbay
|Epçilerkadı
|104 ada 65 parsel
|Tarla
|269,17 m² daimi irtifak hakkı
764,81 m² geçici irtifak hakkı
|5
|2025/177
|KezbanDursun,Bahriye Toprakkıran, NurselYenice, Nurgül Tosyalı,HüsnüToprakkıran, FatmaToprakkıran, RadifeKazlı,RafetToprakkıran, RecaiToprakkıran,Tuncay Toprakkıran,Şerife Öztamur, Hasan Uçar,Emine Aydın,Gülay Özçetin,Hatice Bakırtaş,Nevin Aktaş, Birol Uçar,Nermin Gülbahar, GülferTınka, Ayfer Bacaksız
|Epçilerkadı
Epçilerkadı
|104 ada 63 parsel
104 ada 68 parsel
|Tarla
Tarla
|4,76 m² daimiirtifak hakkı,
87,59 m² geçici irtifak hakkı,
37,19 m² daimiirtifak hakkı,
327,25 m² geçici irtifak hakkı,
|6
|2025/178
|Necmettin Dalgıran
|Epçilerkadı
|101 ada 436 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|14,18 m² mülkiyet
|7
|2025/179
|Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı,
|Epçilerkadı
|101 ada 293 parsel
|Yol
|70,38 m² mülkiyet
23,8 m² geçici irtifak
|8
|2025/180
|Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı
|Epçilerkadı
|101 ada 292 parsel
104 ada 61 parsel
|Tarla
Tarla
|157,34 m² mülkiyet
54,94 m² geçici irtifak
43,16 m² daimi irtifak
106,79 m² geçici irtifak
|9
|2025/181
|Mustafa Basma, Yaşar Çonkur, Mehmet Öztürk
|Epçilerkadı
|101 ada 446 parsel
|Tarla
|550,2 m² mülkiyet
|10
|2025/182
|Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Dady, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi
|Epçilerkadı
|101 ada 291 parsel
|Tarla
|163,76 m² mülkiyet
71,14 m² geçici irtifak hakkı
|11
|2025/183
|Adem Dikyurt, Muradiye Özçelik
|Epçilerkadı
|104 ada 69 parsel
104 ada 64 parsel
|Tarla
Tarla
|447,85 m² mülkiyet
111,17 m² daimi irtifak
104,01 m² geçici irtifak
16,21 m² daimi irtifak
119,72 m² geçici irtifak
|12
|2025/184
|Erdeniz Maden
|Epçilerkadı
|101 ada 321 parsel
|Tarla
|8,48 m² daimi irtifak
|13
|2025/185
|Cemal Kayakıran
|Epçilerkadı
|101 ada 166 parsel
101 ada 433 parsel
|Tarla
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|307,92 m² mülkiyet
103,55 m² geçici irtifak
2442,31m² mülkiyet
|14
|2025/186
|Ayşe Aydın
|Epçilerkadı
|101 ada 460 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|39,45 m² mülkiyet hakkı
|15
|2025/187
|Mustafa Ali Toscu
|Epçilerkadı
|101 ada 440 parsel
101 ada 441 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|126, 04 m² mülkiyet
3,77 m² mülkiyet
|16
|2025/188
|Ahmet Aksu
|Epçilerkadı
|101 ada 309 parsel
|Tarla
|288,41 m² mülkiyet
114,79 m² geçici irtifak
|17
|2025/258
|Nermin Bülbül, Volkan Yelken, Serpil Yelken, Tahir Yelken, Selkan Yelken, Zehra Yelken
|Epçilerkadı
|101 ada 380 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|327,77 m² mülkiyet
|18
|2025/259
|İbrahim Aksu, Zübeyde, Süheyla, Raci Tuncel, Fatma, Emin Ayşe Tuncel
|Epçilerkadı
|101 ada 378 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|151,55 m² mülkiyet
|19
|2025/260
|Sefai Dikyurt
|Epçilerkadı
|101 ada 135 parsel
|Tarla
|446,65 m² mülkiyet
90,93 m² geçici irtifak
|20
|2025/261
|İbrahim Aksu
|Epçilerkadı
|131 ad 136 parsel
|Tarla
|918,24 m² mülkiyet hakkı
90,93 m² geçici irtifak
|21
|2025/262
|Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran, Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı
|Epçilerkadı
|131 ada 140 parsel
|Tarla
|1105,76 m² mülkiyet
492,87 m² geçici irtifak
|22
|2025/263
|Ayşe Mutluyer, Fatma Mutluyer, Şadiye Mutluyer
|Epçilerkadı
|101 ada 148 parsel
|Tarla
|899,73 m² mülkiyet361,22m²geçici irtifak
|23
|2025/264
|Hanife Basma, Ümit Basma, Mesut Basma, Hülya Altıntaş, Derya Derici, Açelya Kurt
|Epçilerkadı
|101 ada 149 parsel
|Tarla
|168,03 m² mülkiyet
233,86 m²geçici irtifak
|24
|2025/265
|Cemal Kayakıran
|Epçilerkadı
|101 ada 152 parsel
|Tarla
|1290,3 m² mülkiyet
214,86 m² geçici irtifak
|25
|2025/266
|Osman Pala
|Epçilerkadı
|101 ada 459 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|10,61 m² mülkiyet hakkı
|26
|2025/267
|Fatma Seçkin, Naciye Bakla, Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk
|Epçilerkadı
|101 ada 154 parsel
|Tarla
|41,89 m² mülkiyet
|27
|2025/268
|Vasfiye Öncan, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk
|Epçilerkadı
|101 ada 453 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|84,67 m²mülkiyet
|28
|2025/269
|Naciye Bakla, Ahmet Seçgin, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk
|Epçilerkadı
|101 ada 160 parsel
|Tarla
|246,79 m² mülkiyet
|29
|2025/270
|Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer
|Epçilerkadı
|101 ada 444 parsel
101 ada 443 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|92,99 m² mülkiyet
82.16m² mülkiyet
|30
|2025/271
|Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda ÇonkurGünesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur
|Epçilerkadı
|101 ada 95 parsel
|Tarla
|336,4 m² daimi irtifak
661,49 m² geçici irtifak
|31
|2025/272
|Mehmet Mutluyer, Fatma Çil, Serkan Mutluyer, Nezahat Erdoğan, Yaşar Mutluyer, Şadiye Mutluyer, Fatma Cebeci, Aysun Kara, Ayşe Bayrak, Şennur Mutluyer, Mehmet Mutluyer, Adil Mutluyer, Adem Mutluyer, Fatma Mutluyer
|Epçilerkadı
|101 ada 427 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|42,48 m² mülkiyet
|32
|2025/273
|Esin Güney, Güler Toprakdelen, Gönül Dağ, Ayşegül Sakar, Gürkan Sakar, Zeynep Sakar, Ahmet Sakar, Savaş Sakar, Sadettin Sakar, Selahattin Sakar, Emine Sakar, Gülten Çakır, Muhammet Çonkur, Hüseyin Çonkur, Hasan Çonkur, Erkan Conkur, Adem Çonkur, Bahriye Bağcalı,
|Epçilerkadı
|101 ada 429 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|46,46 m² mülkiyet hakkı
|33
|2025/274
|Müjde Çay, Necla Bulut, Cahit Çay, Cengiz Çay, Salim Çay, Turhan Çay, Safiye Çay, Şennur Çay, Nurettin Uzunay, Aynur Caner, Zeynep Aksu, Bircan Çay, Recai Çay, Arzu Kayar, Zekai Çay, Zeki Çay, Halit Çay, Mustafa Çay, Osman Çay
|Epçilerkadı
|101 ada 412 parsel
|Tarla
|16,81 m² mülkiyet
|34
|2025/275
|Muharrem Ergintaş
|Epçilerkadı
|101 ada 105 parsel
|Tarla
|274,53 m² mülkiyet
|35
|2025/276
|Emire Çözme, Hasan Basma, Hüseyin Basma
|Epçilerkadı
|101 ada 106 parsel
|Tarla
|428,71 m² mülkiyet
