T.C. MERSİN 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36831117-2024/645-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Sanık Emrah Ölmez hakkında Mahkememizin 2024/645 Esas ve 2025/367 Karar sayılı ilamı ile basit hırsızlık suçundan 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verildiği, suçtan zarar gören sıfatı bulunan müşteki Asiman İBRAHİMOV, (Asiman ve Qurban oğlu, 1977 Azerbeycan doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli karar tebliği yapılamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02282990 #ilan.gov.tr