T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, ABUBEKİR BERKTAŞ ile Davalılar, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu Malatya ili Yazıhan İlçesi Epreme Köyü İmolar Mah. Deliotlu Mevkii, Güneyinde 151 ada 10 Parsel, 151 ada 11 Parsel ve 151 ada 5 Parsel, Doğusunda Tahtalı Mah. 132 ada 6 Parsel ve 132 Ada 7 Parsel, Kuzeyinde Tahtalı Mah. 125 ada 64 Parsel, Güneybatısı Epreme Köyü 216 Ada 1 Parsel olan taşınmaz 51223424104 T.C. Kimlik numaralı ABUBEKİR BERKTAŞ tarafından tescili talep edildiğinden taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları lüzuma binaen ilan olunur.

Basın No: ILN02283133 #ilan.gov.tr