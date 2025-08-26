T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 42. HUKUK DAİRESİ

Sayı : 2023/1177 Esas

Konu : İlanen Tebligat

Davacı IVY SIMS ile davalı JAMES MATHEW O'CONNOR arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle; Dairemizin 25/12/2024 tarih, 2023/1177 Esas ve 2024/1599 karar sayılı kararı ile özetle: "1-Müdahale talebinde bulananın istinaf talebinin HMK'nın 353/1-b,1 maddesi uyarınca REDDİNE, ... kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle " karar verilmiştir.

Müdahale talebinde bulanan Serdar Bilgili vekili Av. Mahmut Küçük tarafından 06/03/2025 tarihli dilekçesi ile Dairemizce verilen kararı temyiz ettiği anlaşılmıştır.

Davalı James Mathew O'connor tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Buna göre;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve hükmü Müdahale talebinde bulanan Serdar Bilgili vekilinin 06/03/2025 tarihli temyiz ettiğinin Davalı James Mathew O'connor'a GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR. 25.07.2025

Basın No: ILN02282859 #ilan.gov.tr