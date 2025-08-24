T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/365 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : İnciğez
ADA NO : 134 ada
PARSEL NO : 16 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 31,39 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN UYSAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/365 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.08.2025
