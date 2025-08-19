T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/340 Esas
ESAS NO : 2025/340 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Selhattin
ADA NO : 127 ada
PARSEL NO : 73 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 307,76 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KIRIŞTI, ŞADAN KIRIŞTI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/340 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02276760 #ilan.gov.tr