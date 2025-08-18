T.C.

BAYBURT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/1354 ESAS

İLAN

Dava konusu Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Yazıbaşı Köyü 135 ada 2 parsel, 147 ada 6 parsel, 151 ada 1 parsel, 159 ada 1 parsel, 295 ada 2 parsel sayıl taşınmazlar yönünden davalı T.C. No: 266*****154 Belgin BEŞBAŞ ve davalı T.C. No: 267*****840 ve Birgül BEŞBAŞ davalıların tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce Uyap adres araştırması sistemine kayıtlıadresinize, konsolosluk eliyleduruşma gününü bildirirdavetiye çıkarılmış olup, adresinde ikamet etmediğiniz gerekçesiyle konsolosluk tarafından tebligatın iade edildiği vemahkememizceyapılanadres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününü ilanen tebliğine karar verilmiştir. 21/10/2025 günü saat10:00'da Bayburt Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde HMK' nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

