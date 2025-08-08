T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN,

KOCAELİ-2 BÖLGESEL HİZMET SAHASI KILAVUZLUK HİZMETİ İŞLETME HAKKININ DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

İHALE USULÜ:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli-2 Bölgesel Hizmet Sahası Kılavuzluk Hizmeti işletme hakkının 20 (yirmi) yıl süre ile devrine ilişkin ihale, 618 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen artırmaya esas pay oranı olan %40 üzerinden 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında pazarlık usulü ile yapılacak ve açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

İHALE KONUSU İŞİN KAPSAMI:

11/2/2025 Tarih ve 32810 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ek-1'de belirtilen Kocaeli-2 Bölgesel Hizmet Sahası Sınırları içerisinde verilecek kılavuzluk hizmetidir.

İşbu ihaleye katılmak için ihale şartnamesini ve ekleri ile sözleşme taslağını içeren ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale dokümanını vekaleten alacak kişinin yanında noter onaylı vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti bulunmak zorundadır. İhale dokümanı satış bedeli 50.000,00 TL (EllibinTürklirası)'dir. Yatırılan tutar iade edilmez. İhale doküman satış bedeli için hesap bilgisi: Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube T.C. Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Hesabı IBAN:TR10 0001 2009 4520 0044 0002 62. Dekont açıklamasına "Kocaeli-2 Kılavuzluk İhale Dokümanı Bedeli" yazılacaktır. İsteklinin ortak girişim grubu (OGG) olması halinde dekontun OGG'nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir. İhale şartnamesi ve ekleri ile sözleşme taslağını içeren ihale dokümanı, banka dekontu karşılığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Çankaya/ANKARA C Blok) elden teslim alınır. İhaleye; ihale dokümanını satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile OGG'ler başvuru yapabilir. Yatırım fonları; ihaleye OGG bünyesinde başvuru yapabilir ancak OGG'nin tamamı yatırım fonlarından oluşamaz. İhaleye katılım için yeterlik kriterleri, başvuru evrakının komisyon huzurunda açılması sonrası ihale süreci ve diğer tüm hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır. İhale dokümanı elden teslim alınırken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bildirilmesi zorunludur. Şartnameye ilişkin sorular sadece beyan edilen bu KEP adresi üzerinden şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar alınacaktır. İhale dokümanını teslim alan istekliler; ihale şartnamesinde belirtilen ihale için gerekli başvuru evrakının eksiksiz bir şekilde yer aldığı ihale başvuru dosyasını son başvuru tarihi ve saatinden önce Denizcilik Genel Müdürlüğüne elden teslim edecektir. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. İhaleye son başvuru tarihi 08/09/2025 saat 15:00'dır. Saat belirlenmesinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) saati esas alınır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İdare son başvuru tarihini uzatabilir. Bu husus başvuru süresinin sona ermesinden önce Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. İhale başvurusunu yapan istekliler 10/09/2025 saat 10:00'da İhale Komisyonu tarafından İdareye sunulan başvuru evrakının istekliler huzurunda açılması için Denizcilik Genel Müdürlüğünde hazır bulunacaktır. Geçici teminat bedeli 15.302.000,00 TL (OnbeşmilyonüçyüzikibinTürklirası) dir. İşbu ihale 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir ve Bakanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

