T.C. MARMARİS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/230 Esas

Davacı Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası açıldığı davalılardan Fevzi Ermiş'in bildirilen ve araştırılan tüm adreslerine tebligat çıkartılmış ise de dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalılardan Fevzi Ermiş'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren HMK'nun 317'inci maddesi gereğince; usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık dahil tüm delillerinizi ve her bir davacı için posta gideri ile celbini talep ettiğiniz yazılı delillerin temini için gerekli avansı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunulması gerektiği ilanen tebliğ olunur.

