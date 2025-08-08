GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, Barış Sk. Fulya Sitesi G Blok No:6 İçkapı No:1 Mesken ID:234642506 adresindedir.

2- Gayrimenkul Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğünde, 55 pafta, 1613 Ada, 312 Parselde 830,00 m² yüzölçümlü 1/1 hisseli arsa paylı iç kapı: 1 nolu Bağımsız numaralı olarak kayıtlıdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 19.000.000,00 TL (OndokuzmilyonTürkLirası) (% 20 KDV Hariç) rayiç değer biçilmiştir.

4- Hangi masrafların alıcıya ait olacağı: İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (%20), Damga Vergisi ( Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

5- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 1.425.000,00 TL (BirmilyondörtyüzyirmibeşbinTürkLirası) teminat yatırması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' un 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir."kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün birinci ihalesi 28.08.2025 tarihinde saat 11:30' de açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Tahsilat Grup Müdürlüğünde Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

7- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü' nden alabileceklerdir.

8- İhaleye giriş teminatının ihale saatinden önce vergi dairesi veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat ödemesi yapılırken, ödeme yapanın İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdindeki emanet hesabına yatırılacağı belirtilmelidir) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar İstanbul Defterdarlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

9- Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masraflarını karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 04.09.2025 gün ve saatte (11:30'de) tekrar 2. artırana ihale edilecektir.

Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır.

10- Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

11- Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli Gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75' i olan 14.250.000,00TL yi bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

12- Arttırma 12 nci madde de yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte Gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz.

13- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.

Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.' a göre tahsil dairesince tahsil edilir.

14- Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.

15- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden (Tel:0212 692 1200-Dahili:1227) bilgi edinebilir.

