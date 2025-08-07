İLAN

OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/164

KARAR NO : 2024/242

DAVALILAR: 1-MÜBERRA KÖYLÜOĞLU(TC NO: 26114661838) Schaufelbergerstr.18 Zürich 8055 9974 Frauenfeld /İSVİÇRE

2-NURBAKİ DOĞAN (T.C. 21845804080) -IM Struppen 21 Zurıch 8048 9974 /İsviçre

3-ÖMER KOÇYİĞİT (T.C. 23729741320) - 46, rue Jolıvet Lıege-Belçika

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 21/11/2024 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, "adıgeçenin o adreste bulunmadığı/ikamet etmediği, adresten taşındığı, adreste şahsa adreste ulaşılamadığı" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; kamulaştırılacak taşınmaz için tespit edilen bedelin haksız ve hukuka aykırı şekilde yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, kararın kaldırılarak mümkün ise yeniden yargılama yapılmasını, değilse yeniden yargılama yapılması adına ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ettiği,

21.11.2024 tarihli Hüküm'de: Davanın KABULÜ ile;

-Osmaniye ili Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 127 ada 59 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 127 ada 3 parsel) tapusunun tamamen olmak üzere 264,92 m2 lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA vedavacı adına tapuya tüm takyidatlardan ari olarakTESCİLİNE,

-Osmaniye ili Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 127 ada 59 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 127 ada 3 parsel)'de yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 89.439,64-TL olup, 2022/57 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 24.282,57-TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye 65.157,07-TL olarak TESPİTİNE,

-Mahkememizce belirlenen Osmaniye ili Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 127 ada 59 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 127 ada 3 parsel)'e ilişkin olarak TC. Vakıflar Bankası Osmaniye Şubesine davacı TCDD tarafından yatırılmış olankamulaştırma bedelinin davalılara kesinleşme beklenilmeksizin ÖDENMESİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.31/07/2025

