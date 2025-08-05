T.C.

SİVAS KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı :2015/81 Esas 29.07.2025İLAN

Mahkememizce verilen yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında verilen karar davalılar Yakup Ve Fatma Kızı 1984 Doğumlu Hatice Çalbayır ,1954 Doğumlu Ramazan Ve Mevlüde Kızı Raziye Karakaya İle 1975 Doğumlu Yakup Ve Fatma OğluMusa Öztük'ün tümaraştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 1-Davacının davasının kabulüne ,2-Sivas ili, Yıldızeli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 140 ada 58 parselin kadastro tespitinin iptali iledavacı SALİHA LALE adına tarla vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline, malik hanesinin bu şekilde doldurulmasına, karar verilmiş olmakla gerekçeli karar ve temyiz başvurusutebliği yerine geçerli olmak üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02272069 #ilan.gov.tr