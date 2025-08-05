T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.99141877-2024/156-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 18/02/2025 tarih, 2024/156 Esas ve 2025/130 karar sayılı ilamı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında Adli Para Cezası kararı verilen Mehmet Ali ve Meryem oğlu, 10/09/1985 Mersin/Mut/Özköy nüfusuna kayıtlı sanık Mahmut TAŞ'ın duruşmada bildirdiği adresine gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasında tebliğe yarar açık adresibulunmadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamıştır. Bu nedenlerle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 14 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.31.07.2025

Basın No: ILN02272405 #ilan.gov.tr