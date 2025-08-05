İLAN

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/751 Esas

DAVALILAR : 1-ASLİYA DOĞAN - Subaşı Mah. GüldoğanSk. No:4/2 (Ada Derin Oto Yıkama Yanı) Defne/ HATAY

2-DURİYE SAYIN - Tomruksuyu Mah. Uğur Mumcu Cad. No:63 Samandağı/ HATAY

3-MUTİA BOLAT -

4-YAŞAR COŞKUN - Tomruksuyu Mah. Stadyum Cad. Coşkunlar Sk. No:3 Samandağı/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 129.maddesindeki unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı içeren dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masrafları ile iki hafta içerisinde mahkeme kalemine vermeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız. duruşma günü: 13/11/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02271217 #ilan.gov.tr