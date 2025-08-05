İLAN

T.C. MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/400 Esas

Mahkememizce aleyhinize açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; Davalı CANDAN BÖLÜKBAŞ'a gönderilen dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden hakkında dava dilekçesinde belirtilen; "davalı Zeynep KALKAN ile öz annesi Türkan ER arasında kan/ soybağı bağı bulunmadığından davalının nüfus kaydından "Türkan ER" isimli anne kaydının silinerek terkin edilmesine ve Zeynep KALKAN isimli bir kardeşi olmadığından nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,davalı Zeynep KALKAN ile öz babası Kemal KALKAN arasında kan/ soybağı bulunmadığından davalının nüfus kaydından "Kemal KALKAN" isimli baba kaydının silinerek terkin edilmesi ve Zeynep KALKAN isimli bir kardeşi olmadığından nüfus kayıtlarının düzeltilmesine" dair dava açıldığından, mahkememizin 11/07/2024 tarihli 5. Celsesinde davalı CANDAN BÖLÜKBAŞ'a ilanen tebligat çıkartılmasına karar verildiğinden, mahkememizin gelecek duruşmasının 07/10/2025 günü saat 10.40'a bırakılmış olup, davalı CANDAN BÖLÜKBAŞ'a işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde "HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02272304 #ilan.gov.tr