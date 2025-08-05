T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/350

KARAR NO : 2025/432

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2025 tarihli ilamı ile sanık MEHMET İLTER, hakkında GÖREVSİZLİK kararı verilmiş olup, Müşteki SADIG DAVIDOV, (Zafar ve Nasiba oğlu, 08/10/2003 AZERBAYCAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.04.08.2025

Basın No: ILN02272411 #ilan.gov.tr