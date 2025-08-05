T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1252 Esas

47017458714 T.C kimlik numaralı muris Kadriye KORUCUOĞLU'nun 23/06/1992 ölüm tarihli verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;

TMK. 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/1252 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi taktirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 31/07/2025

Basın No: ILN02272451 #ilan.gov.tr