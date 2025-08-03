T.C. SİLİFKE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54195912-2024/426-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin 25/04/2025 tarih, 2024/426 Esas 2025/168 Karar sayılı ilamı ile MAHKUMİYET kararı verilen Mustafa Celal ve Hatice oğlu, 10/01/1992 Mersin doğumlu İBRAHİM İRDEM hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.29.07.2025

Basın No: ILN02271335 #ilan.gov.tr