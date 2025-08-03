T.C.

ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO : 2024/676 Esas

KARAR NO : 2025/163

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2025 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca basit yaralama suçundan iki kez 22.500 TL adli para cezası verilen, İzzet ve Zülfinaz oğlu, 01/10/1984 doğumlu sanık Hüseyin Beldek tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/07/2025

Basın No: ILN02271295 #ilan.gov.tr