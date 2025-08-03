T.C.

ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ



ESASNO: 2024/600

İLAN METNİ

(YKN99453163134) dava dosyasında belirtilen davacının, Mahkememizin 09/05/2024 tarih 2024/600 Esas ve 2024/778 Karar sayılı kararı ile; HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;

1-Davacı, 07/05/2024 tarihli dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirdiginden, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

2-Aşağıda dökümü yapılan 794,13 TL yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılarak, davacının adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle tahsil edilemeyen 427,60-TL başvuru harcı, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca alınması gereken 142,53 TL karar harcı ile 224,00-TL yargılama giderinin davacıdan tahsil için ilgili vergi dairesine müzekkere yazılmasına,

3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 15. maddesi uyarınca 5.250,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,

4-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 09/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş olup, karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/07/2025

Basın No: ILN02271375 #ilan.gov.tr