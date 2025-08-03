T.C.

ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ



ESASNO: 2022/1377

İLAN METNİ

(Pasaport Seri No:15716575) dava dosyasında belirtilen davacının, Mahkememizin 12.04.2023 tarih 2022/1377 Esas ve 2023/307Karar sayılı kararı ile; HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;

1-Davanın reddine,

2-Aşağıda dökümü yapılan 475,40-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine,

4-Artan posta avansının talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine,

5-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 12/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş olup, karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/07/2025

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