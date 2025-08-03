T.C.

ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ



ESASNO: 2024/980

İLAN METNİ

Davacının (Pasaport Seri No:FA8029603) dava dosyasında belirtilen, Mahkememizin 25/06/2024 tarih 2024/980 Esas ve 2024/1076 Karar sayılı kararı ile; HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;

1-2577 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava dilekçesinin, aynı Kanun'un 15'nci maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanarak söz konusu 3. maddede öngörülen koşullara uygun biçimde yeniden dava açılmak üzere reddine,

2- Dava yenilenmediği takdirde; aşağıda dökümü yapılan 865,20-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Yenilenen dilekçelerde Mahkememiz kararının ilgi tutulmasına,

4-Aynı Kanunun 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca yenilenen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hususunun davacıya bildirilmesine,

6-İşbu karar kanun yolu kapalı olmak üzere, 25/06/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş olup, karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.28/07/2025

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