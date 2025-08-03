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KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 00:04
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025, 00:04
KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR TAŞINMAZIN M2 Sİ KAMULAŞTIRILACAK ALAN
2025/151 Çalca Mah. 6262
6262
6262
6270		 38 Parsel
46 Parsel
51 Parsel
119 Parsel		 Sunullah Özten Mirasçıları
Fatma Özen, İbrahim Özten, Rıza Özten,
Yaşar Özten		 836,89 m2
1.591,86 m2
525.57 m2
1.358,02 m2		 836,89 m2
1.591,86 m2
525,57 m2
1,358.02 m2
2025/152 Çalca Mah. 6270
6280		 96 Parsel
89 Parsel		 Ahmet Üstüner Mirasçıları
Emine Kuru, Erdoğan Dalar ve diğerleri		 1.475,39 m2
7.757,11 m2		 1.475,39 m2
7.757,11 m2
2025/153 Çalca Mah. 6270
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280		 103 Parsel
12 Parsel
26 Parsel
37 Parsel
45 Parsel
114 Parsel
116 Parsel
150 Parsel		 Mustafa Özdemir mirasçıları
Aynur Çelik ve diğerleri		 3.268,23 m2
2.649,96 m2
1.442,87 m2
1.982,69 m2
4.002,11 m2
750,29 m2
2.059,42 m2
2.488,53 m2		 3.268,23 m2
2.649,96 m2
1.442,87 m2
1.982,69 m2
4.002,11 m2
750,29 m2
2.059,42 m2
2.488,53 m2
2025/154 Çalca Mah. 6280 117 Parsel İdris Altınay Mirasçıları, Ali Altınay diğerleri 33,30 m2 33,30 m2
2025/155 Çalca Mah. 6280 146 Parsel Medine Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ 1.533,83 m2 1.533,83 m2
2025/156 Çalca Mah. 6280
6280		 136 Parsel
138 Parsel		 Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleş Ayşe Özen Mirasçıları Esma Yakan ve diğerleri 39,01 m2
1.413,77 m2		 39,01 m2
1.413,77 m2
2025/157 Çalca Mah. 6280 101 Parsel Ayşe Doğan ve diğerleri 2.265,91 m2 2.265,91 m2
2025/158 Çalca Mah. 6280
6280		 90 Parsel
212 Parsel		 Esma Namlı 3.456,41 m2
2.938,64 m2		 3.456,41 m2
2.644,94 m2
2025/159 Çalca Mah. 6280 78 Parsel Musa Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ. 7.305,27 m2 7.305,27 m2
2025/160 Çalca Mah. 6280 70 Parsel Kamil Demir Mirasçıları Betül Öztürk ve diğ. 3.534,64 m2 3.534,64 m2
2025/161 Çalca Mah. 6262
6262		 27 Parsel
29 Parsel		 Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleç, Gülsüm Demir Osman Gülşen mirasçıları ve diğerleri 494,88 m2
3.435,34 m2		 494,88 m2
1.120,34 m2
2025/162 Çalca Mah. 6280 50 Parsel Hüseyin Özten ve diğerleri 9.140,40 m2 9.140,40 m2
2025/163 Çalca Mah. 6280 48 Parsel Davut İnce, Emine Yakan 2.434,08 m2 2.434,08 m2
2025/164 Çalca Mah. 6280
6280		 35 Parsel
148 Parsel		 Azize Demir Mirasçıları Abdullah Akkurt ve diğerleri 1.565,26 m2
2.268,35 m2		 1.565,26 m2
2.268,35 m2
2025/165 Çalca Mah. 6280 29 Parsel İbrahim Demir Mirasçıları Azize Yakan ve diğ. 5.418,20 m2 5.418,20 m2
2025/166 Çalca Mah. 6280
6280
6280
6280		 20 Parsel
82 Parsel
127 Parsel
129 Parsel		 DilekÇakmak ve diğerleri 4.673,36 m2
7.124,91 m2
1.356,86 m2
902,49 m2		 4.673,36 m2
7.124,91 m2
1.356,86 m2
902,49 m2
2025/167 Çalca Mah. 6280
6280
6280
6280		 10 Parsel
66 Parsel
81 Parsel
95 Parsel		 Emine Çınar mirasçıları Azime Yakan ve diğer. 8.236,48 m2
3.214,51 m2
3.437,40 m2
4.304,43 m2		 3.264,85 m2
1.052,93 m2
3.437,40 m2
4.304,43 m2
2025/168 Çalca Mah. 6270 155 Parsel Ahmet Esen ve diğerleri 2.887,91 m2 2.887,91 m2
2025/169 Çalca Mah. 6270 135 Parsel Emetullah Özyurt mirasçıları,Ayşe Aydın diğ. 2.763,17 m2 2.763,17 m2
2025/170 Çalca Mah. 6270 125 Parsel Mustafa Gürpınar mirasçıları 1.527,01 m2 1.527,01 m2
2025/171 Çalca Mah. 6270 120 Parsel Cemile Şimşek mirasçıları Ahmet Keskin diğer 1.451,38 m2 1.451,38 m2
2025/172 Çalca Mah. 6262 55 Parsel Zehra Gürpınar mirasçıları Ayşe Sert ve diğer. 2.827,64 m2 2.827,64 m2
2025/176 Çalca Mah. 6280 105 Parsel İdris Altınay mirasçıları Esra Karaçar ve diğer. 10.459,29 m2 10.459,29 m2

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 09/10/2025 günü saat:10.35''te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23/07/2025

Basın No: ILN02271559 #ilan.gov.tr