KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi
|ESAS NO
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|TAŞINMAZIN M2 Sİ
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2025/151
|Çalca Mah.
|6262
6262
6262
6270
|38 Parsel
46 Parsel
51 Parsel
119 Parsel
|Sunullah Özten Mirasçıları
Fatma Özen, İbrahim Özten, Rıza Özten,
Yaşar Özten
|836,89 m2
1.591,86 m2
525.57 m2
1.358,02 m2
|836,89 m2
1.591,86 m2
525,57 m2
1,358.02 m2
|2025/152
|Çalca Mah.
|6270
6280
|96 Parsel
89 Parsel
|Ahmet Üstüner Mirasçıları
Emine Kuru, Erdoğan Dalar ve diğerleri
|1.475,39 m2
7.757,11 m2
|1.475,39 m2
7.757,11 m2
|2025/153
|Çalca Mah.
|6270
6280
6280
6280
6280
6280
6280
6280
|103 Parsel
12 Parsel
26 Parsel
37 Parsel
45 Parsel
114 Parsel
116 Parsel
150 Parsel
|Mustafa Özdemir mirasçıları
Aynur Çelik ve diğerleri
|3.268,23 m2
2.649,96 m2
1.442,87 m2
1.982,69 m2
4.002,11 m2
750,29 m2
2.059,42 m2
2.488,53 m2
|3.268,23 m2
2.649,96 m2
1.442,87 m2
1.982,69 m2
4.002,11 m2
750,29 m2
2.059,42 m2
2.488,53 m2
|2025/154
|Çalca Mah.
|6280
|117 Parsel
|İdris Altınay Mirasçıları, Ali Altınay diğerleri
|33,30 m2
|33,30 m2
|2025/155
|Çalca Mah.
|6280
|146 Parsel
|Medine Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ
|1.533,83 m2
|1.533,83 m2
|2025/156
|Çalca Mah.
|6280
6280
|136 Parsel
138 Parsel
|Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleş Ayşe Özen Mirasçıları Esma Yakan ve diğerleri
|39,01 m2
1.413,77 m2
|39,01 m2
1.413,77 m2
|2025/157
|Çalca Mah.
|6280
|101 Parsel
|Ayşe Doğan ve diğerleri
|2.265,91 m2
|2.265,91 m2
|2025/158
|Çalca Mah.
|6280
6280
|90 Parsel
212 Parsel
|Esma Namlı
|3.456,41 m2
2.938,64 m2
|3.456,41 m2
2.644,94 m2
|2025/159
|Çalca Mah.
|6280
|78 Parsel
|Musa Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ.
|7.305,27 m2
|7.305,27 m2
|2025/160
|Çalca Mah.
|6280
|70 Parsel
|Kamil Demir Mirasçıları Betül Öztürk ve diğ.
|3.534,64 m2
|3.534,64 m2
|2025/161
|Çalca Mah.
|6262
6262
|27 Parsel
29 Parsel
|Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleç, Gülsüm Demir Osman Gülşen mirasçıları ve diğerleri
|494,88 m2
3.435,34 m2
|494,88 m2
1.120,34 m2
|2025/162
|Çalca Mah.
|6280
|50 Parsel
|Hüseyin Özten ve diğerleri
|9.140,40 m2
|9.140,40 m2
|2025/163
|Çalca Mah.
|6280
|48 Parsel
|Davut İnce, Emine Yakan
|2.434,08 m2
|2.434,08 m2
|2025/164
|Çalca Mah.
|6280
6280
|35 Parsel
148 Parsel
|Azize Demir Mirasçıları Abdullah Akkurt ve diğerleri
|1.565,26 m2
2.268,35 m2
|1.565,26 m2
2.268,35 m2
|2025/165
|Çalca Mah.
|6280
|29 Parsel
|İbrahim Demir Mirasçıları Azize Yakan ve diğ.
|5.418,20 m2
|5.418,20 m2
|2025/166
|Çalca Mah.
|6280
6280
6280
6280
|20 Parsel
82 Parsel
127 Parsel
129 Parsel
|DilekÇakmak ve diğerleri
|4.673,36 m2
7.124,91 m2
1.356,86 m2
902,49 m2
|4.673,36 m2
7.124,91 m2
1.356,86 m2
902,49 m2
|2025/167
|Çalca Mah.
|6280
6280
6280
6280
|10 Parsel
66 Parsel
81 Parsel
95 Parsel
|Emine Çınar mirasçıları Azime Yakan ve diğer.
|8.236,48 m2
3.214,51 m2
3.437,40 m2
4.304,43 m2
|3.264,85 m2
1.052,93 m2
3.437,40 m2
4.304,43 m2
|2025/168
|Çalca Mah.
|6270
|155 Parsel
|Ahmet Esen ve diğerleri
|2.887,91 m2
|2.887,91 m2
|2025/169
|Çalca Mah.
|6270
|135 Parsel
|Emetullah Özyurt mirasçıları,Ayşe Aydın diğ.
|2.763,17 m2
|2.763,17 m2
|2025/170
|Çalca Mah.
|6270
|125 Parsel
|Mustafa Gürpınar mirasçıları
|1.527,01 m2
|1.527,01 m2
|2025/171
|Çalca Mah.
|6270
|120 Parsel
|Cemile Şimşek mirasçıları Ahmet Keskin diğer
|1.451,38 m2
|1.451,38 m2
|2025/172
|Çalca Mah.
|6262
|55 Parsel
|Zehra Gürpınar mirasçıları Ayşe Sert ve diğer.
|2.827,64 m2
|2.827,64 m2
|2025/176
|Çalca Mah.
|6280
|105 Parsel
|İdris Altınay mirasçıları Esra Karaçar ve diğer.
|10.459,29 m2
|10.459,29 m2
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 09/10/2025 günü saat:10.35''te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23/07/2025
Basın No: ILN02271559 #ilan.gov.tr