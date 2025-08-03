KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR TAŞINMAZIN M2 Sİ KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2025/151 Çalca Mah. 6262

6262

6262

6270 38 Parsel

46 Parsel

51 Parsel

119 Parsel Sunullah Özten Mirasçıları

Fatma Özen, İbrahim Özten, Rıza Özten,

Yaşar Özten 836,89 m2

1.591,86 m2

525.57 m2

1.358,02 m2 836,89 m2

1.591,86 m2

525,57 m2

1,358.02 m2 2025/152 Çalca Mah. 6270

6280 96 Parsel

89 Parsel Ahmet Üstüner Mirasçıları

Emine Kuru, Erdoğan Dalar ve diğerleri 1.475,39 m2

7.757,11 m2 1.475,39 m2

7.757,11 m2 2025/153 Çalca Mah. 6270

6280

6280

6280

6280

6280

6280

6280 103 Parsel

12 Parsel

26 Parsel

37 Parsel

45 Parsel

114 Parsel

116 Parsel

150 Parsel Mustafa Özdemir mirasçıları

Aynur Çelik ve diğerleri 3.268,23 m2

2.649,96 m2

1.442,87 m2

1.982,69 m2

4.002,11 m2

750,29 m2

2.059,42 m2

2.488,53 m2 3.268,23 m2

2.649,96 m2

1.442,87 m2

1.982,69 m2

4.002,11 m2

750,29 m2

2.059,42 m2

2.488,53 m2 2025/154 Çalca Mah. 6280 117 Parsel İdris Altınay Mirasçıları, Ali Altınay diğerleri 33,30 m2 33,30 m2 2025/155 Çalca Mah. 6280 146 Parsel Medine Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ 1.533,83 m2 1.533,83 m2 2025/156 Çalca Mah. 6280

6280 136 Parsel

138 Parsel Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleş Ayşe Özen Mirasçıları Esma Yakan ve diğerleri 39,01 m2

1.413,77 m2 39,01 m2

1.413,77 m2 2025/157 Çalca Mah. 6280 101 Parsel Ayşe Doğan ve diğerleri 2.265,91 m2 2.265,91 m2 2025/158 Çalca Mah. 6280

6280 90 Parsel

212 Parsel Esma Namlı 3.456,41 m2

2.938,64 m2 3.456,41 m2

2.644,94 m2 2025/159 Çalca Mah. 6280 78 Parsel Musa Yakan Mirasçıları Ahmet Yakan ve diğ. 7.305,27 m2 7.305,27 m2 2025/160 Çalca Mah. 6280 70 Parsel Kamil Demir Mirasçıları Betül Öztürk ve diğ. 3.534,64 m2 3.534,64 m2 2025/161 Çalca Mah. 6262

6262 27 Parsel

29 Parsel Hatice Ayaz, Ali İhsan Güleç, Gülsüm Demir Osman Gülşen mirasçıları ve diğerleri 494,88 m2

3.435,34 m2 494,88 m2

1.120,34 m2 2025/162 Çalca Mah. 6280 50 Parsel Hüseyin Özten ve diğerleri 9.140,40 m2 9.140,40 m2 2025/163 Çalca Mah. 6280 48 Parsel Davut İnce, Emine Yakan 2.434,08 m2 2.434,08 m2 2025/164 Çalca Mah. 6280

6280 35 Parsel

148 Parsel Azize Demir Mirasçıları Abdullah Akkurt ve diğerleri 1.565,26 m2

2.268,35 m2 1.565,26 m2

2.268,35 m2 2025/165 Çalca Mah. 6280 29 Parsel İbrahim Demir Mirasçıları Azize Yakan ve diğ. 5.418,20 m2 5.418,20 m2 2025/166 Çalca Mah. 6280

6280

6280

6280 20 Parsel

82 Parsel

127 Parsel

129 Parsel DilekÇakmak ve diğerleri 4.673,36 m2

7.124,91 m2

1.356,86 m2

902,49 m2 4.673,36 m2

7.124,91 m2

1.356,86 m2

902,49 m2 2025/167 Çalca Mah. 6280

6280

6280

6280 10 Parsel

66 Parsel

81 Parsel

95 Parsel Emine Çınar mirasçıları Azime Yakan ve diğer. 8.236,48 m2

3.214,51 m2

3.437,40 m2

4.304,43 m2 3.264,85 m2

1.052,93 m2

3.437,40 m2

4.304,43 m2 2025/168 Çalca Mah. 6270 155 Parsel Ahmet Esen ve diğerleri 2.887,91 m2 2.887,91 m2 2025/169 Çalca Mah. 6270 135 Parsel Emetullah Özyurt mirasçıları,Ayşe Aydın diğ. 2.763,17 m2 2.763,17 m2 2025/170 Çalca Mah. 6270 125 Parsel Mustafa Gürpınar mirasçıları 1.527,01 m2 1.527,01 m2 2025/171 Çalca Mah. 6270 120 Parsel Cemile Şimşek mirasçıları Ahmet Keskin diğer 1.451,38 m2 1.451,38 m2 2025/172 Çalca Mah. 6262 55 Parsel Zehra Gürpınar mirasçıları Ayşe Sert ve diğer. 2.827,64 m2 2.827,64 m2 2025/176 Çalca Mah. 6280 105 Parsel İdris Altınay mirasçıları Esra Karaçar ve diğer. 10.459,29 m2 10.459,29 m2

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 09/10/2025 günü saat:10.35''te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23/07/2025

Basın No: ILN02271559 #ilan.gov.tr