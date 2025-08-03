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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 00:01
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025, 00:01

İLAN
KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 15 Ağustos 2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra
No		 Mahalle Ada Parsel Bina Adı Blok Kat Daire
No		 Cephe Alan
(m2)		 Taşınmaz
Cinsi		 Muhammen
Bedel		 Geçici
Teminat
1 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 7 27 KB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
2 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 5 17 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
3 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 37 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
4 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 38 GB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
5 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 39 KB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
6 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 40 KD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
7 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 4 15 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
8 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 4 16 GB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000
9 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 1 2 KD 171 Mesken(4+1) 4.900.000 165.000
10 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 1 4 GB 171 Mesken(4+1) 4.900.000 165.000
11 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 33 GD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
12 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 34 GB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
13 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 35 KB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
14 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 36 KD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
15 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 8 29 KB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
16 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 10 39 GD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000
17 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 1 1 KB 135 Mesken(3+1) 4.250.000 165.000
18 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 8 30 KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
19 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 8 32 GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
20 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 21 KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
21 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 22 KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
22 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 23 GD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
23 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 24 GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
24 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 2 7 GD 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000
25 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 2 8 GB 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000
26 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 12 45 KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
27 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 32 GD-GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
28 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 31 GD-KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
29 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 30 KD-KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
30 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 6 23 KD-KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
31 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 6 21 KB-GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000
32 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 14 54 KB-GB 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000

  1. İhale 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN02267211 #ilan.gov.tr