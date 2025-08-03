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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 15 Ağustos 2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Bina Adı Blok Kat Daire

No Cephe Alan

(m2) Taşınmaz

Cinsi Muhammen

Bedel Geçici

Teminat 1 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 7 27 KB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 2 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 5 17 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 3 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 37 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 4 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 38 GB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 5 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 39 KB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 6 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Eray C A 10 40 KD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 7 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 4 15 GD 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 8 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 4 16 GB 171 Mesken(4+1) 5.500.000 165.000 9 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 1 2 KD 171 Mesken(4+1) 4.900.000 165.000 10 Yıldırım Beyazıt 12050/5 Kar Yapı B 1 4 GB 171 Mesken(4+1) 4.900.000 165.000 11 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 33 GD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 12 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 34 GB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 13 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 35 KB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 14 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray A A 9 36 KD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 15 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 8 29 KB 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 16 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 10 39 GD 135 Mesken(3+1) 4.500.000 165.000 17 Yıldırım Beyazıt 12051/4 Eray B B 1 1 KB 135 Mesken(3+1) 4.250.000 165.000 18 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 8 30 KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 19 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 8 32 GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 20 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 21 KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 21 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 22 KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 22 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 23 GD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 23 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 6 24 GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 24 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 2 7 GD 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000 25 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 2 8 GB 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000 26 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C C 12 45 KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 27 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 32 GD-GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 28 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 31 GD-KD 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 29 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 8 30 KD-KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 30 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 6 23 KD-KB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 31 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 6 21 KB-GB 155 Mesken(3+1) 4.000.000 120.000 32 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 14 54 KB-GB 155 Mesken(3+1) 3.700.000 120.000

İhale 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN02267211 #ilan.gov.tr