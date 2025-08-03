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KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 15 Ağustos 2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
|Sıra
No
|Mahalle
|Ada Parsel
|Bina Adı
|Blok
|Kat
|Daire
No
|Cephe
|Alan
(m2)
|Taşınmaz
Cinsi
|Muhammen
Bedel
|Geçici
Teminat
|1
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|7
|27
|KB
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|2
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|5
|17
|GD
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|3
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|10
|37
|GD
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|4
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|10
|38
|GB
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|5
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|10
|39
|KB
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|6
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Eray C
|A
|10
|40
|KD
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|7
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Kar Yapı
|B
|4
|15
|GD
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|8
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Kar Yapı
|B
|4
|16
|GB
|171
|Mesken(4+1)
|5.500.000
|165.000
|9
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Kar Yapı
|B
|1
|2
|KD
|171
|Mesken(4+1)
|4.900.000
|165.000
|10
|Yıldırım Beyazıt
|12050/5
|Kar Yapı
|B
|1
|4
|GB
|171
|Mesken(4+1)
|4.900.000
|165.000
|11
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray A
|A
|9
|33
|GD
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|12
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray A
|A
|9
|34
|GB
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|13
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray A
|A
|9
|35
|KB
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|14
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray A
|A
|9
|36
|KD
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|15
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray B
|B
|8
|29
|KB
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|16
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray B
|B
|10
|39
|GD
|135
|Mesken(3+1)
|4.500.000
|165.000
|17
|Yıldırım Beyazıt
|12051/4
|Eray B
|B
|1
|1
|KB
|135
|Mesken(3+1)
|4.250.000
|165.000
|18
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|8
|30
|KD
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|19
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|8
|32
|GB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|20
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|6
|21
|KB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|21
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|6
|22
|KD
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|22
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|6
|23
|GD
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|23
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|6
|24
|GB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|24
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|2
|7
|GD
|155
|Mesken(3+1)
|3.700.000
|120.000
|25
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|2
|8
|GB
|155
|Mesken(3+1)
|3.700.000
|120.000
|26
|Kazımkarabekir
|12143/3
|Korer Park C
|C
|12
|45
|KB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|27
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|8
|32
|GD-GB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|28
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|8
|31
|GD-KD
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|29
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|8
|30
|KD-KB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|30
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|6
|23
|KD-KB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|31
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|6
|21
|KB-GB
|155
|Mesken(3+1)
|4.000.000
|120.000
|32
|Kazımkarabekir
|13293/1
|Kübra Park
|D
|14
|54
|KB-GB
|155
|Mesken(3+1)
|3.700.000
|120.000
- İhale 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
Basın No: ILN02267211 #ilan.gov.tr