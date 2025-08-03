|
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
Sıra No
|
İli
|
İlçesi
|
Mahallesi
|
Ada
|
Parsel
|
Cinsi
|
Arsa Yüzölçümü
|
Arsa Pay /Paydası
|
Bağımsız Bölüm m² (Brüt)
|
Kat
|
Bağımsız Bölüm No
|
Hisse Oranı
|
Muhammen Bedeli
|
Geçici Teminat Bedeli
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
İzmir
|
Karabağlar
|
Vatan
|
13074
|
6
|
Daire
|
304,00 m²
|
21/304
|
79,50 m²
|
2
|
7
|
Tam (1/1)
|
₺4.500.000,00
|
₺135.000,00
|
02.09.2025
|
11.00
|
2
|
İzmir
|
Karabağlar
|
Vatan
|
13074
|
6
|
Daire
|
304,00 m²
|
26/304
|
105,20 m²
|
1
|
5
|
Tam (1/1)
|
₺6.000.000,00
|
₺180.000,00
|
02.09.2025
|
11.30
|
Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ihale edilecektir. İhale 02.09.2025 Salı günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin:
2. İhale ve satıştan doğacak satış bedeli, vergi, resim, harçlar vb. peşinen alıcı tarafından ödenecektir.
3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.
4. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6. Taşınmazlar, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edilerek 01.09.2025 günü saat 16.00'ya kadar yerinde görülebilir.
İlan Olunur.
Basın No: ILN02268772 #ilan.gov.tr